Diesel Technic affûte son offre de sondes NOx

Diesel Technic, distributeur de pièces de rechange des marques DT Spare Parts et Siegel Automotive destinées aux marchés des véhicules industriels et utilitaires, lance une gamme de sondes NOx aux tarifs repositionnés.

Pour répondre à un marché de remplacement de sondes NOx en nette croissance, le distributeur Diesel Technic vient d’enrichir son offre et propose dorénavant une gamme de 45 références pour les applications PL et bus les plus demandées. De plus dans le cadre du développement de son offre pièces pour les véhicules utilitaires, le spécialiste lance également les premières sondes NOx pour les modèles Sprinter.

Sur ce marché à fort potentiel et très concurrencé par l'origine constructeur, la rechange indépendante doit pouvoir travailler ces composants à des prix compétitifs. Pour se faire Diesel Technic France annonce un repositionnement tarifaire sur l’intégralité de son offre.

« Avec plus de 1 000 sondes NOx vendues en 2021, nous avons réalisé une croissance de 30 % en volume sur cette gamme. Cette hausse, accompagnée d’une forte demande émanant de nos distributeurs, a évidemment attiré notre attention sur un nouveau potentiel de marché. Avec notre stratégie de développement et de repositionnement de notre gamme, nous souhaitons accompagner cette croissance et apporter une vraie alternative à nos distributeurs pour aller chercher des parts de marché additionnelles », précise Benoît Debargue, responsable commercial de Diesel Technic France.