Diesel Technic France lance de nouveaux services pour les distributeurs

Le nouveau service proposé par Diesel Technic permet à chaque distributeur, où qu’il se trouve en France, de choisir à chaque commande, le transporteur en fonction de ses impératifs et des données réelles de livraison : heures limites pour les commandes, heures réelles pour les livraisons ainsi que les tarifs associés. Afin que le distributeur puisse sélectionner son prestataire en toute transparence, il a accès à un plan de transport détaillé par département, comprenant le détail des horaires pour chaque prestataire de transport.

Environ 30 % des clients distributeurs sont géographiquement plus excentrés et n’entrent pas dans les délais standards. Ce nouveau service logistique fait la différence pour ces clients puisque sa vocation est d’annoncer en toute transparence des horaires au plus proche de la réalité terrain pour chacune des zones, même des plus éloignées.

Parallèlement au lancement de ce service de transport sur mesure, Diesel Technic France travaille également sur l’amélioration continue de la performance achats de ses distributeurs clients. Les équipes proposent dorénavant des prix remisés selon la quantité de produits commandés pour plus de 1 100 références de pièces PL, VU, VI et Bus. Ces prix dégressifs par palier sont indiqués sur le Partner Portal lors de la commande. Ce service vise à favoriser le stockage de familles de produits à forte rotation, telles que les ampoules, courroies, rétroviseurs…

Notons qu’avec une disponibilité sur plus de 94 % des commandes passées en 2021, Diesel Technic est un fournisseur majeur des distributeurs de pièces en France. La filiale française a reçu l’an passé 124 000 commandes, ce qui représente + 7 % par rapport à 2019 qui était une année exceptionnelle pour la marque. L’utilisation du Partner Portal est également en forte croissance, avec 91 % des commandes qui ont été passées sur la plateforme digitale en 2021.