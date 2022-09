Diesel Technic nomme un nouveau responsable commercial France Sud

Diesel Technic annonce la nomination d'un nouveau responsable commercial France Sud. Hervé Rychlewski vient ainsi renforcer une équipe de 8 personnes au sein de laquelle il assure le développement de l'activité de la filiale française du groupe pour la région Sud (base à Montpellier), et devient ainsi l'interlocuteur privilégié des distributeurs du Sud de la France. Sous la responsabilité de Benoit Debargue, directeur commercial France, il a pour mission de suivre et de développer les distributeurs de pièces poids lourds et de les accompagner dans leur croissance.

Âgé de 48 ans, Hervé Rychlewski est diplômé d'un BTS Force de Vente et d'une formation en management commercial. Il était auparavant responsable développement Sud chez Denso Thermal Systems. Au long de sa carrière, il a aussi travaillé pour Exide Technologies et Goodyear Dunlop Tires France.