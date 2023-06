Diesel Technic propose d'explorer la piste prometteuse des pièces V.U.

Lancée il y a maintenant 5 ans, la gamme véhicules utilitaires de Diesel Technic n’a cessé de progresser. Aujourd’hui, grâce au développement du nombre de références, le distributeur propose une largeur de gamme qui répond au besoin du marché de l’entretien de ce segment de véhicules. L’approche s’avère pertinente puisque D.T. constate une progression du chiffre d’affaires de + 40 % en seulement deux 2 ans (2021 à 2023) avec un stock de 5 000 références VU disponibles sur les plateformes de Rennes et de Kirchdorf, en Allemagne.

La progression et la structuration de l’offre VU permettent aujourd’hui à Diesel Technic France d’apporter une solution fiable et optimisée aux distributeurs de pièces qui souhaitent se positionner sur ce marché. Diesel Technic a développé une gamme qui permet à ses clients de devenir un acteur local crédible sur le marché du véhicule utilitaire, sans pour autant engager d’importants investissements pour financer un stock ou agrandir la surface de stockage.

Une offre adaptée

Pour les distributeurs souhaitant s’approprier ce marché, Diesel Technic propose un pack de 50 références de pièces VU qui répond à la majorité des demandes pour les véhicules les plus répandus et qui correspond à 35 % de chiffre d’affaires d’une activité pièces VU. Pour les plus grandes structures à plus fort potentiel de développement, comme les distributeurs PL qui stockent habituellement des pièces bien plus volumineuses, Diesel Technic propose de les accompagner avec un stock de 100 références pour répondre à pas moins de 50 % du chiffre d’affaires de ce marché. Dans les deux cas, toutes les autres références à rotation plus faible, sont disponibles chez Diesel Technic en France ou en Allemagne, et bénéficient de livraisons rapides, une à deux fois par jour selon les régions.

« Notre objectif est de proposer une solution VU globale et de permettre à nos clients de monter rapidement en puissance sur cette activité. Nos outils sont éprouvés sur un marché exigeant qui est celui de la pièce poids lourd. Ils ont fait leurs preuves et permettent même de palier une éventuelle méconnaissance de certaines pièces VU au démarrage de cette activité additionnelle. Depuis le lancement de cette gamme il y a 5 ans, nous avons fait ce travail pour parfaitement appréhender ce marché et notre volonté est de partager cette expertise avec nos clients pour créer de nouvelles opportunités pour tous. Nous aurons l’occasion de détailler notre offre également lors de la prochaine édition Solutrans », conclût Yanick Lemarié, directeur général de Diesel Technic France.