Les « Parts Spécialists » de Diesel Technic filme la maintenance des freins d'un utilitaire

Diesel Technic annonce que les « Parts Spécialists » en charge des formations et des conseils techniques auprès des ateliers de réparations ont mis en ligne une nouvelle vidéo sur le contrôle et la réparation des systèmes de freinage de véhicules utilitaires.

Dans cette vidéo, les « Parts Specialists » se livrent au contrôle et à la réparation du système de freinage d'un véhicule utilitaire. On y apprend à reconnaitre les différents types de pannes, leurs causes et conséquences et l’application d’astuces pratiques pour y remédier.

Notons que cette vidéo permet aux intervenants de plébisciter la gamme de produits « système de freinage » de la marque DT Spare Parts qui compte au total près de 5 000 articles, comprenant les freins à inertie, les segments de frein, les flexibles de frein, les étriers, les durites, les cylindres, les compresseurs, les réservoirs d'air et de nombreuses autres pièces détachées. La gamme ne se limite pas aux véhicules utilitaires, mais couvre également toutes les applications poids lourds, remorques et bus.