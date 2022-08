Dieselgate : Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles) condamné à 300 millions de dollars d'amende aux États-Unis

Le "Dieselgate" ou scandale des émissions polluantes n'est pas encore terminé. Au fur et à mesure des investigations menées aux États-Unis comme en Europe, les constructeurs automobiles sont mis face à leurs responsabilités et contraints de passer à la caisse pour avoir mis sur le marché des véhicules dont les émissions polluantes ont été minimisées au moyen de dispositifs jugés frauduleux.

Outre-Atlantique, Stellantis a été reconnu coupable le 1er août « d'association de malfaiteurs », à l'issue d'une enquête concernant plus particulièrement l'ex-groupe Fiat Chrysler Automobiles et les émissions des moteurs diesel montés sur les véhicules des marques RAM et Jeep. Après avoir plaidé coupable, le géant automobile a donc écopé d'une amende de 300 millions de dollars (294 millions d'euros) et condamné à trois ans de « probation organisationnelle », rapporte l'agence Reuters.

Plus de 100 000 véhicules concernés entre 2014 et 2016

Comme le rappellent nos confrères, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) était accusé d'avoir installé des dispositifs permettant de tromper les tests antipollution menés par les autorités américaines mais aussi d'avoir menti sur les émissions réelles de plus de 100 000 véhicules diesel entre 2014 et 2016. Les modèles concernés étant le Jeep Grand Cherokee et des véhicules badgés RAM.

« Cette décision montre que le ministère de la Justice s'est engagé à tenir les entreprises fautives responsables » [de leurs actes], a commenté le procureur général adjoint Todd Kim. Pour mémoire, FCA avait déjà réglé, au civil, une amende de 311 millions de dollars (305 millions d'euros) et quelque 183 millions de dollars (180 millions d'euros) d'indemnisation à plus de 63 000 clients dans le cadre d'un recours collectif.