Disneyland Paris choisit Avis comme loueur officiel

Grâce à ses quatre marques (Avis, Budget, Payless et France Cars), le groupe de location automobile s’inscrit comme l’un des leaders mondiaux de ce secteur. Une notoriété internationale qui a séduit un autre géant du domaine du divertissement cette fois : Disney. Depuis le début de l’année 2023, les touristes et amateurs de Mickey se rendant au parc Disneyland Paris peuvent avoir accès à la flotte de véhicules hybrides et électriques d’Avis dans une toute nouvelle agence ouverte en gare de Marne la Vallée – Chessy.

Avis au pays des merveilles

Ce statut de partenaire officiel dans la catégorie location de voitures obtenu par Avis auprès de Disney le sera pour les cinq années à venir. Dans le cadre de cette collaboration, Avis proposera donc des réductions et des avantages aux « Guests » possédant un billet d’entrée pour les différents parcs Disney ou séjournant dans l'un des hôtels du lieu. Mieux ! Les détenteurs d’un Pass Annuel se verront, eux, offrir une adhésion au programme Avis Preferred ainsi qu’un sur-classement.

D’ailleurs, « pour que cette Alliance fasse partie intégrante de l’expérience des visiteurs de Disneyland Paris, la marque Avis sera associée en France à la célèbre attraction du Parc Disneyland, Autopia », précise également Disney dans un communiqué. Inauguré par Walt Disney en 1955 en Californie, ce manège offre en effet de prendre le volant de voitures miniatures et futuristes sur un rail en forme de circuit… Enfin, ultime étape de ce rapprochement entre les deux marques : Avis pourra à présent intégrer les personnages et franchises Disney (du type Star Wars ou Pixar) dans ses campagnes de communication à travers l’Europe, notamment en France, en Angleterre, en Espagne et en Italie.