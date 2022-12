Disparition d'Olivier Lécluse, ancien responsable des ventes flottes chez Mazda France

Ancien responsable des ventes flottes et du remarketing chez Mazda Automobiles France, il avait 18 ans de carrière professionnelle à son actif au sein de la filiale française du constructeur japonais. Olivier Lécluse était très apprécié pour ses compétences professionnelles, sa personnalité et ses qualités humaines par ses collègues mais aussi par l’ensemble du réseau, les entreprises et loueurs avec lesquels il travaillait au quotidien. Tout en assurant encore le suivi de ses clients et de ses dossiers, il venait de passer le relais à Yoann Ruffin au 1er avril dernier.

Toute la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise et d'Auto-infos.fr adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.