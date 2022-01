Disparition de la prime Advenir pour les parkings privés des flottes en 2023

Lancée en 2016 par le programme de financement de points de recharge Advenir, la prime « Parking flotte et salariés » a permis le financement de 25 000 d’entre eux – chiffres arrêtés à fin novembre 2021. S’élevant actuellement à 30% avec un plafond à 960 € HT par point de recharge, le taux d’aide de cette prime est prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Cependant, à partir du 1er avril 2022, il passera à 20% et sera plafonné à 600 € HT par point de recharge. Un barème qui ne s’applique néanmoins qu’à certaines conditions, à savoir que la borne de recharge installée soit d’une puissance allant de 3,7 kW à plus de 22 kW. Elle doit également être équipée, soit d’un socle de prise T2 ou T2S sur courant alternatif (AC), soit d’un connecteur Combo 2 sur courant continu (DC) ou d'un connecteur CHAdeMO.

Si, comme le définit l’Avere-France, la prime « Parking flotte et salariés » « représente la première prime sollicitée du programme Advenir en termes de nombre de points de recharge déployés et de montants financiers engagés », cette incitation financière accompagnant le verdissement des flottes disparaîtra fin 2022. Une fin actée à compter du 1er janvier 2023, « et ce quelle que soit la date du devis » précise l’organisme. Mais surtout un nouveau coup dur au porte-monnaie des sociétés en voie d’électrification, elles qui verront un nouveau rabot du bonus écologique cet été, après une première diminution en juillet 2021.