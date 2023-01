Distri Cash Rouen victime collatérale de l’incendie chez Bolloré

Un important incendie s’est déclaré hier, en fin d’après-midi, dans l’entreprise de transport Bolloré Logistics, située à Grand-Couronne (76), près de Rouen, le lundi 16 octobre. L’entrepôt stockait des batteries automobiles au lithium. Ce triste incendie s’est malheureusement propagé à l’entrepôt voisin de 6 000 m2 appartenant au grossiste en pneumatiques Distri Cash où étaient entreposés quelque 75 000 pneus.

« C'est avec regret que nous vous annonçons que le 16 janvier, en fin de journée, l'incendie déclenché dans les entrepôts de Bolloré Logistics a également englouti la totalité du dépôt Distri Cash de Rouen. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer ! Bien évidemment, cet événement n'est pas sans conséquence. Nous faisons notre possible pour répondre aux besoins de nos clients de Rouen et alentours, c'est pour cela que leurs commandes seront déportées vers les autres dépôts Distri Cash. Nous sommes de tout cœur avec notre équipe de Rouen dans cette épreuve difficile ! Nous tenons également à relever la bravoure des pompiers présents pour arrêter l'incendie ! », a indiqué le fournisseur.

C’est l’âme en peine que Brice Lefebvre, responsable de l’entrepôt de Rouen s’est exprimé sur sa page LinkedIn : « En ouvrant notre plateforme hier matin, nous avions des projets plein la tête, des mètres carrés à conquérir, des embauches à faire, des centaines de commandes à honorer… Fort heureusement, il y a eu aucun blessé et je tenais à féliciter le sang froid de nos employés et la réactivité des pompiers. Avec Alexis Beuzelin nous avons déjà la tête tournée vers demain. Avec une envie rageuse de revenir plus fort ! Une sorte de renaissance ! Il nous faudra certainement plusieurs jours avant de réaliser ce qu’il vient de se passer. Mes pensées, à cet instant vont à nos équipes et nos clients… Nous nous battrons pour vous ! »

L’agence de Rouen avait ouvert ses portes le 28 février 2022 avec l’ambition d’atteindre les 110 000 pneus en stock, 5 km de rayonnage de pièces automobile, et des livraisons deux fois par jour dans le Nord-Ouest et l’Île-de-France (douze départements couverts).