Distribution automobile : 4 distributeurs Toyota récompensés

Tous les ans, Toyota récompense ses meilleurs distributeurs européens dans le cadre des trophées Ichiban de la satisfaction client. Signifiant « numéro 1 » en japonais, ce terme résume bien l’objectif des trophées remis aux concessionnaires par Toyota Motor Europe. Le constructeur mesure non seulement la performance commerciale des sites sélectionnés, mais aussi le niveau de satisfaction client et la capacité d’aller au-delà des attentes. Cette année, 2 500 sites issus de 32 pays d’Europe étaient en compétition. La marque a choisi 47 vainqueurs, dont 4 français.

Concessions exemplaires

Les 4 sites vainqueurs en France sont OGA, JNB Auto, Toys Motors La Roche-sur-Yon et GTA Meaux. Sous l’acronyme OGA se cache Olivier Guillemet Automobiles, une entreprise implantée à Distré, en banlieue de Saumur, dans le Maine-et-Loire (49). De son côté, JNB Auto dispose de deux sites à Pamiers (Ariège) et Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Ces deux établissements appartiennent à Vivian Serni. La concession Toys Motors de La Roche-sur-Yon (Vendée) fait partie de la structure Toys Motors du groupe RCM de Ronan Chabot. Enfin, GTA Meaux fait également partie d’un groupe plus vaste, puisqu’il s’agit de Team Colin. Ce dernier établissement a même bénéficié d’une récompense supplémentaire, puisqu’il figure parmi les 6 concessions à avoir obtenu un prix « Going Beyond Award ». La concession de Meaux a dépassé tous les objectifs dans le domaine de l’efficacité opérationnelle.