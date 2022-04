(Vidéo) Distribution automobile : Bernard Lycke du Cecra fait le point sur les vrais et faux contrats d'agence

Dans un communiqué du 4 avril 2022, le Cecra, association européenne des distributeurs automobiles, rappelait le danger que pouvait représenter le « faux contrat d'agence » que certains constructeurs chercheraient à mettre en place dans les mois et les années à venir. Son directeur général, Bernard Lycke, nous explique en vidéo les différences entre un vrai et un faux contrat et ses conséquences sur la distribution automobile.

Dans un communiqué diffusé hier, lundi 4 avril 2022, le Cecra, qui représente les distributeurs automobiles au niveau européen, rappelait que « les contrats d'agence non authentiques sont potentiellement une pratique anticoncurrentielle ».

Tandis que les contrats d'agence se développeront en Europe dans les mois et les années à venir, le Cecra dénonce « les faux contrats d'agent ». Dans l'attente de la publication du nouveau règlement d'exemption par la Commission européenne d'ici à l'été 2022, le syndicat des distributeurs européens rappelle qu'un contrat d'agence peut être authentique ou non authentique. Dans le second cas, l'exemption serait perdue ce qui pourrait être tout simplement assimilé à une pratique anticoncurrentielle.

La combinaison des deux modèles : une pratique anticoncurrentielle

« En théorie, les fabricants sont libres de décider du modèle de distribution à déployer », rappelle le Cecra. « Cependant, ils doivent respecter et se conformer aux obligations contractuelles de ce modèle de distribution particulier mis en place. En d'autres termes, ils ne sont pas autorisés à combiner différents modèles et à tirer parti de chaque système particulier ».

Pour rappel, au contraire de la distribution sélective régissant la relation constructeur/concessionnaire aujourd'hui, ce modèle d'agent consiste à nommer un « agent commercial », qui agit au nom et pour le compte d'un fabricant appelé le « mandant ». Le rôle du mandataire consiste essentiellement à prendre les commandes des clients et à les transmettre au fabricant qui livre ensuite directement les clients au prix fixé par le donneur d'ordres. Tous les risques financiers et investissements sont supportés par le « donneur d'ordres » (fabricant).

Ce modèle est également qualifié de véritable contrat d'agence. Appelées authentiques parce qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la législation sur la concurrence qui est conçue pour réglementer les conduites commerciales de parties indépendantes. Un agent « authentique » n'est pas indépendant du fabricant.

