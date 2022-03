Distribution automobile : Emil Frey France reprend la concession Volvo de Thionville

Avec la reprise de la concession Volvo de Thionville, propriété de Norbert Diettert, Emil Frey France renforce à la fois sa collaboration avec Volvo et sa présence dans le Grand-Est.

« Cette opération, effective depuis le 1er mars 2022, s’inscrit dans la continuité de la reprise d’un premier point de vente Volvo en 2021 et vient renforcer sa présence dans le Grand-Est, plus particulièrement à Thionville où il distribue déjà les marques Renault et Dacia », indique un porte-parole du premier groupe de distribution de France par voie de communiqué. Et d’ajouter : « Cette acquisition s’effectue dans le cadre de la stratégie réseau du groupe visant à mettre en place, pour chaque marque, des plaques parfaitement structurées et cohérentes géographiquement ».

La concession Volvo de Thionville intègre le pôle « Luxe » du groupe Emil Frey France

Déjà présent avec Volvo à Charleville-Mézières, Emil Frey France consolide ainsi sa représentation avec ce second point de vente, qui sera placé sous la supervision de David Cogard, directeur du pôle « Luxe » du groupe. En outre, le groupe augmente ainsi son volume de ventes annuelles d’environ 150 véhicules neufs et d’occasion (à particuliers).

« Ces nouvelles acquisitions sont l’opportunité d’intégrer de nouveaux talents au sein d’Emil Frey France ; c’est, pour nous, un plaisir d’accueillir ces femmes et ces hommes dans nos équipes. En rejoignant les rangs d’une Equipe en Mouvement, ils prendront part rapidement au succès du groupe ! », déclare Hervé Miralles, président Emil Frey France et Belgique.