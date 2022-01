Distribution automobile : Jean-Pierre Rinaudo reprend la direction de Vulcain et cède ses concessions Toyota à Chopard

Exclu Auto Infos : Depuis plus de huit ans, Vincent Girerd occupait la direction générale du groupe Vulcain, présent en Auvergne et Rhône-Alpes. Il quitte le groupe à partir du 31 janvier 2022. Au cours de ces années, Vincent Girerd aura fortement participé à la consolidation du groupe ainsi qu'à son organisation opérationnelle. Jean-Pierre Rinaudo, président et fondateur du groupe il y a 24 ans, reprend ainsi la direction opérationnelle de Vulcain.

"Un groupe qui n'est pas à vendre", malgré les rumeurs insistantes depuis quelques temps dans le lyonnais. Plus que jamais, Jean-Pierre Rinaudo a l'intention de concentrer l'organisation de son entreprise autour de trois axes : la puissance régionale en Rhône-Alpes, la rentabilité des affaires et le poids significatif chez les constructeurs que le dealer distribue. Une stratégie où l'affinité avec les marques est également à prendre en compte pour l'avenir dans un contexte de modification des contrats de distribution chez certains constructeurs.

Pour rappel, le groupe distribue aujourd'hui 18 marques pour un total de 30 show-rooms pour trois activités : véhicule neuf, véhicule d'occasion et carrosserie-préparation. Vulcain possède également un centre de préparation VN/VO à Venissieux. En 2021, le groupe aura commercialisé un total de 9836 véhicules neufs, 7452 véhicules d'occasion et 1004 motos.

Première décision : vente des sites Toyota de Saint-Etienne et Roanne

Afin de se recentrer sur ses marques porteuses, Vulcain a décidé de céder ses deux sites Toyota de Saint-Etienne et Roanne au groupe Chopard dirigé par Erik Chopard.

Le groupe Chopard entre chez Toyota

Le groupe Chopard fait ainsi son entrée dans la marque Toyota à cette occasion. Pour rappel, le groupe Chopard est présent aujourd'hui sur 82 sites dans l’Est et le Sud-Est de la France, couvrant un territoire qui s’étend de la Champagne à la Côte d’Azur. Il représente un chiffre d'affaires de 1,3 milliards d'euros pour un total de 70 000 véhicules neufs et d'occasion immatriculés en 2020. Le Groupe Chopard assure la distribution des marques du Groupe Stellantis, à savoir Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo et Jeep, des marques du groupe Daimler que sont Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, smart et Fuso ainsi que des marques Aston Martin et Kia.