Distribution automobile : Le GNCO regroupe toujours 100 % du réseau Opel

Le Groupement national des concessionnaires Opel (GNCO) porte bien son nom. Pour la troisième année consécutive, le GNCO rassemble 100 % des distributeurs Opel. Un taux de représentativité idéal face à la marque, qui permet d’agir au nom de tous les concessionnaires. Ce soutien conforte Michel Maggi, président du GNCO, dans les discussions menées avec Opel. « Nous maintenons un dialogue constant avec la marque et il est important de savoir que le réseau nous suit dans nos actions » souligne-t-il. Dans un contexte difficile pour tout le commerce automobile, la marque Opel n’a pas de remède miracle. La rentabilité du réseau s’est révélée négative en 2021 et le début d’année 2022 suit la même tendance. « En l’état, les volumes de vente et les tensions d’approvisionnement actuels compliquent aujourd’hui le retour à l’équilibre financier du réseau » constate le président.

Besoin d’accompagnement

Malgré cette situation délicate, le dialogue se poursuit entre le groupement et Opel. Tous les sujets importants ont été abordés au début du mois de mai et la marque a apporté les premières réponses lors du lancement de la nouvelle Astra le 12 mai. Les échanges devraient se poursuivre au cours du mois de juin selon le groupement. Tout n’est pas négatif pour ce dernier, qui apprécie le plan produit et l’électrification d’Opel. Cependant, les distributeurs demandent un accompagnement de la marque afin de passer cette période difficile. Le groupement met notamment l’accent sur le bon dimensionnement des outils et programmes de Stellantis par rapport aux chiffres de vente de la marque. Un aspect important, auquel s’ajoutent les interrogations liées aux futurs contrats de distribution. Des contrats dont le contenu resterait encore quasiment inconnu selon le groupement.