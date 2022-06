Distribution automobile : le groupe Bernier inaugure Lexus Orléans

Le groupe Bernier vient d’inaugurer sa nouvelle concession Lexus d’Orléans. L’établissement se situe à Olivet, au sud-ouest de la ville. Il remplace un premier site installé à Fleury-les-Aubrais, au sud d’Orléans. Cette nouvelle concession se situe dans la zone d’activité d’Olivet, à proximité d’autres établissements du groupe. Cette nouvelle concession répond aux dernières normes de la marque japonaise. Selon le groupe, l’investissement global pour les travaux s’est élevé à 1,9 million d’euros. Le bâtiment s’élève sur une surface couverte de 834 m2 et s’organise selon la scénographie mise en place par les standards de Lexus. Le mobilier a notamment évolué pour apporter une nouvelle ambiance.

Objectif de 111 VN en 2022

Ce nouvel établissement a pour objectif de vendre 111 véhicules neufs cette année, contre 87 facturés en 2021. Dans le domaine de l’occasion, le site devrait atteindre 155 ventes, contre 194 l’année dernière. Dans les anciens locaux, le nombre d’heures en après-vente a atteint 1 906 heures. Au total, le chiffre d’affaires s’est élevé à 7,9 millions d’euros. Six collaborateurs travaillent sur le nouveau site, qui devrait bénéficier de plusieurs nouveautés au sein de la gamme Lexus. Pour mémoire, le groupe Bernier est présent sur six départements (Essonne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Eure, Eure-et-Loir, Loiret). Il représente les marques Citroën, Peugeot, Jeep, Opel, Kia, Suzuki, Toyota et Lexus sur 39 points de vente et d’après-vente. Il dispose également d’une plateforme de pièces de rechange. Le chiffre d’affaires a atteint 493 millions d’euros en 2021, grâce à 13 800 ventes de VN, 11 300 de VO et 160 000 entrées ateliers.