Distribution automobile : Le groupe Dugardin adopte la marque Devinci

Le groupe Dugardin ajoute une marque peu commune à son panel de constructeurs avec la firme Devinci. Une société française fondée par l’ancien pilote Jean-Philippe Dayraut, déjà à l’origine des voitures de courses Mitjet. Devinci fabrique à l’unité des voitures inspirées des années 30 mais dotées d’une motorisation électrique. Assemblées dans un atelier implanté à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, ces voitures sont homologuées comme des quadricycles lourds, ce qui permet une utilisation routière classique. Le constructeur propose plusieurs modèles baptisés avec des prénoms féminins. Le nombre d’exemplaires disponibles chaque année est limité et chaque modèle est proposé en un nombre défini à l’avance. Plus le niveau de gamme est élevé et plus la disponibilité est réduite. Ainsi, cinq exemplaires seulement d’Eugénie sont fabriqués, à partir de 200 000 euros HT. Ce nombre atteint 40 unités pour Brigitte, qui constitue le ticket d’entrée dans l’univers Devinci, à partir de 55 000 euros HT. Conçues en interne par une équipe technique habituée aux véhicules de compétition, les Devinci misent sur une masse réduite et des sensations proches de celles d’une monoplace pour séduire des clients passionnés. Dotées d’un moteur de 15 kW et d’une batterie de 23 kWh, elles revendiquent une autonomie de 220 km en mode éco et une masse de 450 kg. Le groupe Dugardin représentera donc cette marque à Villeneuve D’Ascq, où Adèle et Brigitte sont déjà exposées.

Diversification et passion

L’arrivée de la marque artisanale Devinci s’inscrit dans la stratégie de diversification du groupe Dugardin. « La distribution automobile est en pleine transformation vers la mobilité durable. Plaisir et automobile ne sont pas antinomiques et Devinci a su revisiter le plaisir de conduite. Un design qui s’inspire des années folles, les modèles de la marque procurent de vraies sensations comme nous les aimons. Nous sommes ravis d’accueillir la marque Devinci dans la famille Dugardin » souligne Philippe Dugardin, président du groupe Dugardin. Une famille qui s’est déjà élargie aux nouveaux modes de déplacement électriques, dans le cadre de Dugardin Mobility.