Distribution automobile : Le groupe Dugardin représente Shelby Europe en France et en Belgique

Le groupe Dugardin se développe sur le segment de l’automobile passion en devenant distributeur de Shelby Europe pour la France et la Belgique. Une arrivée qui intervient peu de temps après l’entrée du distributeur dans le réseau du constructeur artisanal français Devinci. Aujourd’hui, le groupe Dugardin reste proche de l’une de ses principales marques en prenant le panneau Shelby Europe. En effet, le préparateur américain s’est en grande partie illustré sur des modèles Ford dès les années 60 et travaille toujours sur ces bases. Cependant, Shelby Europe diffère de Shelby American par son origine et sa gamme. En effet, Shelby Europe est animé par la firme néerlandaise GU Auto Trade BV, implantée à Rotterdam. Cette structure représente Shelby American sur le Vieux Continent mais ne se contente pas d’importer les véhicules. Elle développe ses propres versions, plus adaptées aux marchés européens.

Du pickup hybride au vélo électrique

Shelby Europe importe les incontournables modèles développés aux Etats-Unis mais développe ses propres versions, à l’image du pickup Shelby Truck 150, basé sur le Ford F 150. Ce dernier est disponible avec un compresseur pour développer 775 HP mais aussi en motorisation hybride de 447 HP. La Mustang est également disponible dans des finitions spécifiques, montées dans les ateliers du préparateur allemand Techart. Ainsi, les véhicules proposés profitent souvent d’améliorations conçues et mises en place en Europe, pour un résultat plus proche des attentes des conducteurs locaux. Pour répondre à l’évolution de la mobilité, Shelby Europe propose depuis peu le vélo à assistance électrique Shelby RV65, conçu par Shelby American et Stajvelo. En devenant distributeur Shelby Europe, le groupe Dugardin complète son offre haut de gamme, constituée par Devinci, Jaguar Land Rover, Maserati et Volvo. Pour mémoire, le distributeur représente également Ford et Hyundai, mais aussi Chatenet, Ligier et Microcar sur un total de 12 sites dans le nord de la France. Le groupe propose également des solutions de mobilité à travers son concept Dugardin Mobility.