Distribution automobile : le groupe Mary entre chez Renault et Dacia

Le groupe Mary vient d’annoncer le rachat des sites Renault et Dacia implantés au Havre et à Rouen. Ces six établissements intègreront le groupe de distribution originaire de Lisieux à partir du 1er octobre prochain. Cet ensemble appartenait jusqu’à présent à Retail Renault Group (RRG). Dans le cadre d’une réorganisation globale, la filiale de distribution de Renault cède de nombreux points vente un peu partout sur le territoire et en reprend quelques autres selon les opportunités. Pour ses sites du Havre et de Rouen, RRG a choisi le groupe Mary, qui reste l’un des poids lourds de la distribution sur cette zone. L’ensemble de ces six établissements représente 8 500 véhicules neufs et 8 000 véhicules d’occasion par an, pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. Une activité importante, réalisée par 350 collaborateurs.

Entrée chez Renault Group

Cette acquisition est la première pour le groupe Mary au sein de Renault Group. Le distributeur, connu pour sa proximité historique avec les marques de l’ancien groupe PSA, entre donc aujourd’hui chez Renault et Dacia. « Je suis ravi de tisser des liens avec ce constructeur qui partage avec nous des valeurs essentielles : l’humain et la performance. Le plan Renaulution ainsi que les dernières orientations prises sur la relation constructeur-concessionnaire m’ont conforté dans mon envie de développement avec cet acteur historique du marché français », explique François Mary, fondateur et président du groupe Mary. Ces deux marques incontournables du marché français rejoignent ainsi Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai et Skoda. « Nous consolidons ainsi notre maillage territorial, en dehors de notre champ d’action Stellantis, et renforçons notre position en nous diversifiant », poursuit le dirigeant. Une diversification qui passe également par le deux-roues, avec une douzaine de marques représentées, un magasin d’équipement Maxxess, un point de vente de cycles à Deauville et une forte activité dans le domaine de la pièce de rechange.