Distribution automobile : le groupe Mary reprend les concessions de Christian Jacques

Selon une note de l'Autorité de la concurrence, le groupe François Mary Développement, dirigé par François Mary, s'apprête à réaliser une importante acquisition en Normandie. Il s'agit de la reprise des établissements JFC Caen-Lisieux, JFC Rouen-Le Havre, JFC Évreux et Les Andelys appartenant au groupe JFC Normandie distribuant les marques Volvo, Jaguar, Land Rover, Hyundai et MG dans les départements du Calvados (14), de l’Eure (27) et de la Seine-Maritime (76).

« Je suis ravi de reprendre aujourd’hui les affaires JFC, un groupe familial historique aux valeurs de services et d’excellence proches des nôtres », précise François Mary. « J’ai toujours eu un grand respect pour la famille Jacques ainsi que pour les équipes qui sont de véritables ambassadeurs des marques qu’elles représentent. Nous consolidons ainsi notre implantation en Normandie en proposant de nouvelles marques étrangères et premium à nos clients. C’est également l’occasion pour nous d’intégrer des talents et des experts dans notre groupe où nous mettons en avant le développement, la mobilité et la promotion interne. »

Un potentiel de 1 600 véhicules neufs par an

Avec ces acquisitions, le groupe Mary complète ainsi son ancrage dans la région. Pour Christian Jacques et ses fils Anthony et Olivier, c'est une aventure dans la distribution automobile qui se termine pour le groupe JFC. Il convient toutefois de souligner qu'Anthony et Olivier Jacques resteraient actifs au sein du groupe Mary.

En 2021, le groupe JFC avait commercialisé 1 538 véhicules neufs et 1 206 véhicules d'occasion pour un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros. Il distribue aujourd’hui les marques Hyundai, Jaguar, Land Rover, Volvo, MG, Maserati et Ligier ainsi que les marques moto et scooter Energica, Oxygo, Silence et Zero et la marque cycle Fitch Bike dans les villes de Caen, Lisieux, Le Havre, Rouen, Évreux et Les Andelys.

De son côté, le groupe Mary possède aujourd'hui 53 points de vente pour un volume VN de 17 400 unités réalisé en 2021 ainsi que 25 000 véhicules d'occasion commercialisés. Le groupe Mary emploie 1 405 salariés pour un chiffre d'affaires de 904 millions d'euros.