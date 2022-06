Distribution automobile : Le groupe Mary s’offre un coup de jeune

Le groupe Mary devient Mary. Derrière ce changement qui peut paraitre simple, le groupe de distribution s’offre un coup de jeune et mise sur sa marque. Une marque qui s’impose de plus en plus dans la distribution automobile, au-delà des marques représentées par les concessionnaires. En effet, l’impact local d’un distributeur est souvent plus fort que la marque qu’il représente. Ainsi, le groupe Mary a été fondé en 1996 par François Mary et s’est constitué progressivement entre la Normandie et les Hauts-de-France. De plus, l’entreprise ne se limite plus aujourd’hui à l’automobile mais évolue aussi dans le deux-roues, les cycles, la pièce de rechange, l’outillage et la préparation VO. La firme a également augmenté son portefeuille de marques, avec une phase de croissance importante au cours des dernières années. Cette évolution de nom et d’identité visuelle doit permettre de mieux identifier les activités du groupe. « Nous avons grandi, nous nous sommes développés rapidement. Nous avions besoin d’organiser et de redessiner qui nous étions : notre nom, notre marque et nos valeurs » explique Victor Mary, directeur marketing de Mary.

Entrée récente chez Renault

Implanté historiquement chez les marques de l’ancien groupe PSA, Mary est entré récemment dans l’univers Renault avec la reprise de plusieurs sites Retail Renault Group. Cette acquisition n’est que la dernière en date d’une longue liste, qui a mené l’entreprise à commercialiser 40 000 véhicules en 2021, à travers 53 sites implantés dans 10 départements. Depuis 2009, le distributeur s’est également fait une place dans le monde du deux-roues avec 14 marques distribuées à Caen et un magasin Maxxess, pour un total de 1 500 motos neuves l’année dernière. Enfin, la firme représente 6 marques de cycles au sein de son magasin de Deauville. Des activités qui s’ajoutent à la distribution de pièces avec MDPR et AMC, ainsi qu’à la préparation VO avec PrépaCar. « L’objectif est autant de rendre notre communication plus claire en étant tous rassemblés sous la même bannière que de renforcer notre visibilité en interne comme en externe afin de nourrir et d’attirer les talents qui constituent notre entreprise » ajoute Victor Mary.