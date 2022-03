Distribution automobile : le groupe Maurel reprend deux affaires Citroën et DS dans l'Aveyron et le Cantal

En reprenant deux nouvelles concessions badgées Citroën et DS Automobiles, le groupe Maurel se renforce dans l'Aveyron et le Cantal, tout en poursuivant son développement avec les marques du groupe Stellantis.

Depuis le 1er janvier 2022, le groupe Maurel, dirigé par Christophe Maurel, est le propriétaire de deux nouveaux établissements Citroën et DS Automobiles dans les départements de l'Aveyron et le Cantal.

Le distributeur élargit ainsi sa présence dans les marques du groupe Stellantis en rachetant une concession Citroën et DS à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) et une autre à Aurillac (Cantal). Ces concessions, qui appartenaient à la famille Lizouret, représentent un potentiel de 650 véhicules neufs par an pour un chiffre d'affaires additionnel de 60 millions d'euros.

Avec ces deux nouvelles concessions, le groupe dispose désormais de quatre sites Citroën et DS Automobiles. Pour mémoire, le distributeur possède 25 établissements et distribue les marques Citroën, DS, Peugeot et Opel (Stellantis) et aussi Hyundai, Audi, Skoda, Volkswagen et Toyota.

En 2020, le groupe Maurel a commercialisé 9 300 véhicules neufs et 7 707 véhicules d'occasion pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.