Distribution automobile : le groupe Parot engrange un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% en 2022

Le chiffre d’affaires du groupe Parot au premier trimestre 2022 s’établit à 91 millions d'euros contre 87,4M€ sur le premier trimestre 2021, ce chiffre ne prenant pas en compte en 2021 l’activité des concessions VP d’Ile-de-France qui ont été déconsolidés au 31 décembre 2021 (cession du 7 janvier 2022). Ce chiffre d’affaires intègre deux acquisitions mineures dans la réparation et l’entretien au sein du pôle VC : DAX Poids Lourds, agent réparateur IVECO historique de PAROT VI à Dax (40), et GMS Interventions, société de réparation et d’entretien VI toutes marques à Fleury-Mérogis (91).

“Alors que les difficultés liées au contexte sanitaire semblaient en voie de résorption, un nouveau rebond de la COVID en Asie est venu contrarier le retour à un climat plus serein", commente Alexandre Parot PDG du groupe Parot. "A cela est venu se greffer le conflit russo- ukrainien, dont ne nous ne mesurons pas encore tous les impacts. Malgré ce contexte, nous restons pleinement mobilisés et notre groupe affiche une croissance positive sur le trimestre, notamment tirée par le pôle véhicules professionnels, les services associés et encore et toujours le VO. Bien que la visibilité reste réduite, nos carnets de commandes sont au plus haut, et nous restons ainsi confiants quant à l’évolution de nos ventes sur les prochains mois.”

-3,5% des livraisons VP