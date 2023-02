Distribution automobile : le groupe Parot enregistre une croissance rentable en 2022

Alors que le marché français des voitures particulières neuves est en recul de -7,83% à fin décembre 2022, le volume et le chiffre d'affaires du Groupe progressent respectivement de +39,4% et +38,3% sur la même période. On relève toutefois un excellent dernier trimestre 2022 qui a permis à Parot d'enregistrer une croissance respective de ses volumes et chiffres d'affaires de +96,6% et +79,7% marquant une forte dynamique.

Le groupe de nouveau tourné vers l'avenir et la croissance Après une période de restructuration, ces bons résultats permettent au distributeur d'envisager l'avenir avec sérénité et de se tourner vers une croissance organique qu'éventuellement externe. “Dans un contexte qui reste marqué par de nombreuses tensions, nous terminons l’année avec une belle croissance rentable sur nos deux pôles d’activités", commente Alexandre Parot PDG du groupe éponyme. "Nous restons ainsi tournés vers la poursuite du développement de nos activités, tant en organique que par le biais d’éventuelles opérations de croissance externe. Pleinement confiants sur l’atteinte de nos objectifs de rentabilité, nous restons en effet attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter et qui viendraient consolider efficacement nos positions métiers. Parallèlement nous nous attachons à mener à bien le recentrage de notre tour de table bancaire, et c’est avec enthousiasme que nous abordons nos prochaines échéances.”

Malgré l'érosion du sourcing VO, le groupe consolide sa croissance sur le client final

L’érosion du sourcing qui affecte l’activité véhicule d'occasion sur le segment des VO récents à très récents (i.e. moins de deux ans) impacte l’activité VP-VO du Groupe dont le volume est en baisse de -27,4% en comparable. À la faveur d’un effet prix très favorable, la baisse du CA est quant à elle limitée à -13,6%. Toutefois, la perte de volume étant particulièrement marquée sur les VO de moins de deux ans, elle impacte plus spécifiquement l’activité de négoce B to B du Groupe dont le CA a baissé de -26,3% sur la période. Quant au CA VO Retail des concessions, plus contributif, il fait plus que résister avec une hausse de +0,7% en comparable par rapport à 2021. Afin de conforter sa dynamique actuelle de croissance sur l’activité VO-VP B to C toutes marques, le Groupe renforce ses équipes sur cette activité en dédiant des ressources complémentaires sur des sites existants.