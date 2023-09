Distribution automobile : Mobilians quitte le Conseil Européen des Distributeurs et des Réparateurs Automobiles (CECRA)

En marge de l’Assemblée générale annuelle du CECRA, Mobilians a annoncé sa décision de quitter le syndicat européen représentant les professionnels de la distribution et de la réparation automobile à Bruxelles, à compter du 31 décembre 2023. MOBILIANS ne sera par conséquent plus membre du CECRA à compter de 2024, organisation européenne que MOBILIANS avait historiquement co-fondée aux côtés de ses partenaires européens.

"Nous avons constaté et dans un certain nombre de cas subi le lobbying très actif effectué par des représentants d’intérêts mieux organisés et bénéficiant d’une audience parfois très supérieure aux différents acteurs de la filière automobile", constate Xavier Horent délégué général de Mobilians. "Il ne faut pas s’y résigner mais regarder les différentes organisations avec lucidité et une exigence d’efficacité. Le contexte a totalement changé depuis le Covid, il faut se remettre en question en veillant à une influence française beaucoup plus déterminée et percutante en concertation avec nos homologues des grands marchés automobiles de l'Union Européenne".

Mener une stratégie de lobbying beaucoup plus percutante

"Des discussions entre le CECRA et MOBILIANS se tenaient depuis plus d’un an, dans le but de définir et de partager un projet robuste et ambitieux pour la promotion des intérêts du secteur à Bruxelles, qui n’ont pas pu aboutir", explique Mobilians. Et d'ajouter : "Nous avons souhaité tout d’abord à cette occasion saluer les confrères des associations professionnelles et groupements du secteur, dont on apprécie l’engagement et l’expertise dans cette période de remise en question à grande vitesse pour la filière automobile. Et également rappelé ses attentes et celles des professionnels qu’il représente, qui est de mener une stratégie de lobbying beaucoup plus percutante à l’échelle européenne, alors que les prochaines élections, en juin prochain, marqueront un nouveau cycle".

Renforcer la présence de Mobilians au niveau européen

Mobilians a indiqué "qu’une stratégie de représentation et d’influence ambitieuse nécessite des objectifs, des moyens et des méthodes de travail qui soient adaptés à un contexte automobile ayant subi des changements profonds au cours de ces dernières années. Le syndicat souhaite dès à présent coopérer activement et étroitement avec les instances institutionnelles et de décision européennes, dans le cadre d’un dialogue constructif et positif, en appelant à des actions efficaces et à un dialogue qualitatif tant avec les parties prenantes de la filière automobile – constructeurs automobiles, équipementiers, assureurs, ... - qu’avec les ONG et acteurs associatifs".

Se doter d'une organisation à hauteur des évolutions de la filière

Le syndicat estime "qu’il est absolument prioritaire de se doter d’une organisation à la hauteur de l’amplitude et de l’intensité des évolutions rencontrées par toute la filière, dans un contexte de préparation de très nombreux textes réglementaires européens, qui auront un impact profond sur l’avenir de ses métiers".

Soutien de Mobilians à #Connect Europe 2024

Afin de renforcer la résonance de cette stratégie, Mobilians annonce "qu’il apportera son plein concours au prochain Forum Connect Europe organisé par Infopro digital en 2024, qui permettra de promouvoir les enjeux et propositions du secteur auprès des décideurs européens, alors que les instances institutionnelles européennes viendront à peine d’être renouvelées".