Distribution automobile : RCM ouvre le premier Destination Porsche de France à Bayonne

Porsche fait évoluer ses standards de distribution avec le nouveau concept architectural Destination Porsche. Ce modèle arrive en France à Bayonne, au sein du nouvel établissement ouvert par le groupe RCM de Ronan Chabot. Au-delà des aspects stylistiques, ce concept permet au client de débuter son parcours sur son smartphone et de le prolonger au sein du centre. Le lieu a donc pour vocation d’être plus ouvert, afin de faire partager l’univers de la marque aux clients, futurs clients mais aussi aux passionnés. Si l’extérieur conserve le marquage rouge sur fond gris, la forme de la façade rappelle le radiateur arrière de la 911. Cependant, les changements majeurs se situent à l’intérieur.

Plus de convivialité

A l’intérieur, la Porscheplatz accueille les visiteurs grâce à son bar et son salon. Les voitures sont exposées comme sur une ligne de départ et les modèles les plus haut de gamme bénéficient d’espaces spécifiques afin d’être mis en valeur. Chaque zone possède des écrans et une sonorisation particulière, afin d’immerger le client dans l’ambiance du modèle exposé. Un écran géant anime la totalité du showroom et un salon est réservé aux livraisons. Enfin, de larges baies vitrées permettent d’observer le travail des techniciens dans l’atelier depuis l’espace d’exposition. Comme l’explique Marc Meurer, président de Porsche France, « la marque a la volonté de renforcer l’adhésion de nos clients et futurs clients en les plaçant au cœur du concept et en faisant de ce lieu une véritable expérience Porsche à part entière. Nous aidons également nos partenaires à construire un business model rentable et à l’épreuve du temps ». Après ce centre bayonnais, les prochains Centres Destination Porsche ouvriront leurs portes à Poissy (Yvelines) et Bordeaux (Gironde).