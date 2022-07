Distribution automobile : Volvo Cars discute d'un contrat d'agence non genuine en Angleterre

Entretien avec Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France. Le dirigeant explique les raisons qui ont poussé le constructeur à quitter, dès cette année, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Il confirme l'objectif 100 % électrique en 2030 et révèle que des discussions sont en cours en Angleterre autour d'un contrat d'agence non genuine. Volvo Cars souhaite prendre son temps à ce niveau et n'envisage aucun changement en France avant 2024-2025.

Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France, revient dans cette interview sur la décision de Volvo Cars de quitter l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Départ de l'ACEA : une mise en cohérence du 100 % électrique en 2030 chez Volvo Cars

« La décision de quitter l'ACEA n'est pas un coup de poing ou un coup de gueule, c'est juste une mise en cohérence d'une information déjà présente depuis quelques années : nous serons en 2030 à 100 % électrique. Comme nous avons désormais des comptes à rendre à des investisseurs, l'entreprise ayant été introduite en Bourse sur la base de ces objectifs, il est difficile d'appartenir à un lobby ou association qui sont sur une autre tendance sur celle-ci ». Et d'ajouter : « Si un groupe de travail devait nous intéresser, il devrait favoriser la transition vers ce 100 % électrique. Il n'y a pas d'autres alternatives, nous ne pouvons pas nous associer à un groupe qui militerait pour d'autres choses que cela ».

Maintien de l'objectif 100 % électrique en 2030

Cinq années avant l'objectif d'arrêt de la commercialisation des moteurs thermiques en 2035, Volvo Cars réaffirme ici sa position fixée en 2030. « L'entreprise globale maintient cet objectif de 100 % électrique en 2030 et je le maintiens pour la France ». Au niveau de la baisse des ventes de l'hybride rechargeable, il rappelle que « le marché est encore assez fort mais subit le manque de production et de disponibilités. En revanche, c'est une technologie de transition vers l'électrique ».

Contrat d'agence non genuine en discussion en Angleterre

À propos des contrats, Volvo Cars semble s'orienter vers des changements et pourrait finalement adopter un contrat d'agence non genuine. Toutefois, le constructeur suédois veut se donner le temps de la réflexion et souhaite prolonger les discussions avec ses réseaux en Europe le plus longtemps possible. Yves Pasquier-Desvignes explique que les « contrats devront évoluer afin de prendre en compte de nouveaux modes de commercialisation, dont le parcours digital ».

« Nous avons le temps avant de changer. Mais nous réfléchissons aujourd'hui autour d'un contrat d'agence non genuine en Angleterre. Viendra ensuite une mise en place en Suède puis dans le reste de l'Europe dont la France en 2024-2025 », poursuit-il.

« Nous avons le temps, répète Yves Pasquier-Desvignes. Nous ne sommes pas obligés de tout changer tout de suite. Il faut une réflexion méthodique et avec l'apprentissage de ce que l'on peut faire ».

