Distribution. D’Ieteren a été détrôné par Van Mossel en Belgique

C’est un coup dur pour le groupe D’Ieteren Mobility Company. L’ancien numéro 1 parmi les distributeurs automobiles en Belgique sur l’année 2021 a perdu sa place l’année suivante, au détriment du groupe néerlandais Van Mossel. En effet, ce dernier a été très performant d’un point de vue commercial avec 24 729 véhicules neufs vendus (+15,7). C'est donc plus que les 22 874 immatriculations (-2,7 %) enregistrées pour D’Ieteren sur la même période. Importateur et distributeur, celui-ci représente environ un quart du marché belge avec les marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Audi, Lamborghini et Bentley).

De son côté, le groupe néerlandais Van Mossel s’est rapidement imposé sur le territoire en réalisant plusieurs opérations de croissance externe qui lui ont permis d’atteindre le top du classement. Il représente localement Jeep, MG, Suzuki, Hyundai, Mercedes et Alfa Romeo, mais est également implanté aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Luxembourg avec plus de 340 établissements et 34 marques automobiles. Van Mossel Automotive Group comprend également une entreprise de réparation automobile offrant une couverture nationale en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'une division de leasing appelée International Car Lease Holding, qui gère les marques Van Mossel Autolease, J&T Autolease, DirectLease et Westlease. Le groupe emploie plus de 5 100 personnes passionnées et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,5 milliards d'euros.

Une stabilité des acteurs du Top 10

La troisième place du podium est occupé depuis les deux dernières années par le groupe belge Automotive & Mobility Invest (propriétaire des concessionnaires automobiles Delorge) qui affiche une stabilité de ses ventes : 13 430 unités en 2021 contre 13 343 en 2022.

En revanche, en dépit d'une activité commerciale en hausse de 5,3 % sur un an, le groupe suisse Emil Frey avec sa marque Autosphere recule tout de même d’un rang, passant de la quatrième à la cinquième place (9 939 unités en 2022 vs 9 437 unités en 2021). Il a en effet était doublé par son homologue, le groupe RMGA qui a bondi de la huitième à la quatrième place, affichant une progression de 43,9 %. Les cinq dernières places sont occupées dans l’ordre par les groupes Schyns, Valckenier Groep, Hedin Automotive, Louyet et Groep Goeyens. Le seul nouvel entrant du Top 10 est le groupe familial Louyet qui est passé de la onzième à la neuvième place en un an (+34,8 %).

Un territoire convoité par les opérateurs français

Depuis plusieurs années, les distributeurs français n'hésitent plus à sortir des frontières pour s'installer dans les pays voisins. À ce jour, les groupes Pautric (BMW-MINI), GCA (Lexus), BYmyCAR, Maurin, RCM (Mercedes-Benz), Verbaere (Dex Easy Car Shopping) et Car Avenue (Mercedes-Benz, Mercedes Trucks, Smart, Nissan, Toyota et Lexus) y sont implantés avec plusieurs points de vente.

De plus, le groupe Car Avenue s'est positionné pour reprendre la totalité des actions du groupe Schyns. L'acquisition - soumise aux instances - devrait se concrétiser le 2 octobre 2023. Elle comprend 13 établissements dont dix concessions du groupe Stellantis, deux centres VO, ainsi qu'une plateforme de pièces de rechange. Ensemble, ils représentent un volume de 400 collaborateurs, 6 000 véhicules neufs et un chiffre d’affaires à hauteur de 225 millions d’euros.