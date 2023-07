Distribution de l'Ineos Grenadier en France : un réseau d'agents en croissance

En marge d’une visite de l'usine d'Hambach où Lynn Calder et Philippe Steyer ont confirmé qu’Ineos compte produire 15 000 Grenadier en 2023, puis 30 000 en 2024, nous avons aussi rencontré Shashi Vaidyanathan. Pour évoquer le réseau composé de dix agents en attendant cinq nouveaux points de vente et quinze points de services à court terme.

L’usine de Hambach est en plein ramp-up et Lynn Calder et Philippe Steyer, respectivement présidente directrice générale d’Ineos Automotive et directeur d’Ineos Automotive SAS et du site d’Hambach, estiment que 15 000 modèles Grenadier sortiront des chaînes en 2023. Un volume auquel il convient encore d’ajouter 18 000 Smart, fruit du contrat noué avec Mercedes-Benz qui comprend aussi les modules font end pour les EQA et EQB. « Trois cents modules de plancher avant sont envoyés chaque jour sur le site industriel de Mercedes-Benz à Rastatt et ce contrat est valable jusqu’en 2027 », précisent-ils.

L'usine d'Hambach en pleine expansion

Avant d’ajouter qu’avec le passage à deux équipes, l’usine de Hambach va nettement monter en puissance en 2024 pour produire 30 000 Grenadier. De quoi servir les 31 pays où Ineos Automotive est implanté, en attendant l’arrivée aux Etats-Unis fin 2023, une terre promise aux dires de Lynn Calder qui estime que ce sera le premier marché du groupe en quelques mois.

Distribution de l'Ineos Grenadier par des concessionnaires qui font référence en France

En France, Ineos Automotive compte se développer rapidement et Shashi Vaidyanathan, en charge du développement commercial d'Ineos en France, à Monaco et en Belgique, nous explique que le système d’agents retenu par le constructeur donne satisfaction.

L’Ineos Grenadier est distribué sur le modèle d’agent par les groupes BYmyCAR, BPM (dans l’Ouest mais aussi à Monaco), LG Automobiles, Charles Pozzi, Verbaere, Kroely, De Willermin, Alessandria Automobiles et Land Service.

Des Ineos Grenadier en exposition chez BYmyCAR.

Contrat d'agent avec Ineos Automotive : transparence des rémunérations

Le contrat d’agent, d’une durée reconductible de trois ans, s’appuie sur une facturation directe d’Ineos Automotive aux clients et sur des KPI assez classiques et Shashi Vaidyanathan fait montre de transparence sur la règle du jeu des rémunérations : « 6 % sur la vente d’un Grenadier et 1 % supplémentaire si le financement de la voiture est réalisé avec notre partenaire Santander Consumer Finance ». A ses yeux, chaque distributeur, qui officie sur une grande zone de chalandise, devrait vendre en moyenne 150 véhicules par an. Actuellement, le délai de livraison d’un Grenadier au client final est de quatre mois, c’était six mois il y a encore peu. Au niveau des reprises, quand c’est ce cas de figure, pas de surprise, on retrouve principalement des Land Rover, des Mercedes et des Jeep.

Développement commercial en France pour Ineos Automotive

Le maillage territorial français d’Ineos Automotive n’est pas clos et 5 open points sont à pourvoir pour la vente, 15 si on raisonne en termes de points de services, « le client n’ayant pas à faire trop de kilomètres pour les opérations de maintenance de son Grenadier ». Des clients majoritairement particuliers avec une forte représentation chez les agriculteurs, les propriétaires de vignobles sans oublier les véhicules spéciaux et en attendant des contrats dans le secteur militaire, des discussions étant engagées avec le ministère des Armées. A l’heure du Green Deal européen, la principale difficulté du dossier est paradoxale, car l’armée cherche en fait des véhicules dotés de moteurs capables de fonctionner avec une essence de piètre qualité, ce qui est souvent le cas dans les zones de conflits. En schématisant, plus le label Euro 4 qu’Euro 6.

Quels sont les prérequis pour devenir distributeur de l'Ineos Grenadier ?

Ineos Automotive reçoit beaucoup de demandes de professionnels de l’automobile pour distribuer le Grenadier et les prérequis pour être accepté sont délibérément light souligne Shashi Vaidyanathan : « Il y a un prérequis très pragmatique, mais essentiel, à savoir que l’atelier doit avoir 5,5 mètres de hauteur sous plafond, pour pouvoir réaliser les opérations de levage du Grenadier. Il faut encore un corner d’exposition dédié avec une signalétique et un éclairage spécifiques. Le partenaire doit avoir un Grenadier en exposition et deux modèles disponibles pour les essais ». Des essais qui font l’objet d’un soin particulier chez Ineos Automotive qui travaille de concert avec ses agents pour trouver les bons tracés, notamment quand il faut faire de 4x4. Ce qui explique que Shashi Vaidyanathan soit sensible à la culture off road des distributeurs. Histoire de partager un ADN 4x4 en quelque sorte.