Distribution : RRG fait sa mue

RRG change de nom et de logo pour accompagner une transformation plus profonde, puisque la filiale de distribution du groupe Renault a entamé une cure d’amincissement dans la foulée du plan de restructuration annoncé en 2020 par Jean-Dominique Senard.

RRG conserve ses trois lettres mais l’ordre change. Renault Retail Group devient Retail Renault Group. A cette occasion, le logo de la filiale de distribution du constructeur évolue également, afin d’accompagner une transformation plus importante qu’il n’y parait. En effet, RRG a entamé une cure d’amincissement depuis deux ans, sous l’impulsion du plan de restructuration mis en place par Jean-Dominique Senard après son arrivée à la tête du groupe. La filiale s’est séparée de nombreux points de vente depuis 2020. Elle s’est également lancée dans une réorganisation globale, dont les éléments les plus visibles ont été la vente de quelques établissements parisiens historiques. Une réorganisation due notamment à la transformation vécue par le secteur de la distribution automobile, mais aussi à un besoin de rentabilité.

150 sites dans 12 pays d’Europe

Selon les chiffres de l’année 2021 fournis par Renault, RRG compterait 150 sites implantés dans 12 pays d’Europe, dont la France, le Royaume-Uni et la Suisse. Au total, cette filiale de distribution commercialise 400 000 véhicules des marques Renault, Dacia, Alpine et Nissan, pour un chiffre d’affaires annuel de 8,2 milliards d’euros. Au-delà de la vente, RRG joue également un rôle important en après-vente et dans tous les services déployés par le constructeur. La filiale déploie notamment les offres de mobilité de la business unit Mobilize.

S’inscrire dans la « Renaulution »

Le changement de nom et de logo s’inscrivent aussi dans la « Renaulution » impulsée par Luca de Meo, CEO de Renault Group. RRG déploie non seulement les marques mais aussi Mobilize sur le terrain. Cette évolution est sensée traduire la nouvelle organisation du groupe, tout en mettant en avant la notion de distribution, qui reste le rôle originel de RRG. Comme ses homologues distributeurs privés, RRG devra faire évoluer son modèle et ses sites pour répondre aux nouveaux standards de représentation de chaque marque, dans un univers plus digitalisé.