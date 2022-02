Distrigo intègre la Piec à la plateforme Service Multi-Brand

Lancée il y a trois ans et disponible en 22 langues, Service Box Multi-Brand est désormais disponible dans dix pays supplémentaires, dont le Japon, le Brésil, l'Australie ou encore l'Indonésie, et couvre ainsi au total 95 pays. Aujourd'hui la plateforme intègre les pièces issues de l'économie circulaire. L'objectif est de proposer aux réparateurs une solution alternative et leur permettre de mettre en avant une solution de réparation adaptée aux clients et aux exigences réglementaires. Dorénavant plus de 2 100 références sont disponibles dans le catalogue en ligne. Lucile Olivas Maynez, responsable des ventes et marketing de la BU économie circulaire de Stellantis ajoute : « 14 familles de produits sont aujourd'hui concernées par les pièces échange standard de l'économie circulaire Distrigo, l'une des plus larges du marché et qui s'enrichit régulièrement. » La pièce issue de l'économie circulaire est proposée parmi les différentes références, avec en plus ses bénéfices énergétiques, exprimés en kg de matières premières utilisées et en kg de CO2 émis.

Par ailleurs, Distrigo fait évoluer l'ergonomie de la plateforme pour améliorer la visibilité de près de 730 000 références de son offre one stop shop et une meilleure satisfaction client. L'affichage se veut désormais plus intuitif et plus graphique pour un confort d'utilisation. Un bandeau fixe conserve les informations renseignées sur le véhicule. De plus, des filtres techniques et commerciaux spécifiques à chaque pièce ont été ajoutés afin d'affiner les critères de recherche. La présentation des références devient plus synthétiques, ce qui permet d'en faire apparaître quatre à l'écran, mais aussi des les comparer. Enfin, Service Box Multi-Brand fournit la fiche détaillée et la méthode de réparation.