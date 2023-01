Distrigo référence Actia

L’enseigne de distribution multimarque de pièces de rechange du groupe Stellantis intègre dans son catalogue de fournisseur d’outils de diagnostic, le français Actia avec sa station Multi-Diag 360 et son équipement de calibration d’Adas.

Afin de proposer à ses clients réparateurs les équipements nécessaires pour exercer au mieux leurs prestations quotidiennes, Distrigo s’est entouré d’un partenaire supplémentaire concernant le diagnostic. Il s’agit de l’équipementier Actia, Acteur majeur et historique du diagnostic. Ainsi la station Multi-Diag 360 et le banc de calibration d’Adas intègre le catalogue de fournisseurs.

Christophe Gloux, responsable commercial Distrigo France : « Distrigo et ses 38 plaques partenaires mettent tout en oeuvre pour simplifier le quotidien des réparateurs automobiles et leur permettre d’intervenir sur toutes les marques de véhicules. L’entrée au catalogue du Multi-Diag 360 répond à un vrai besoin des réparateurs, en leur apportant notamment des solutions concrètes de diagnostic avancé, y compris sur les fonctions verrouillées ou sécurisées des véhicules les plus récents. »