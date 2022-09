Dixième édition des Trophées de l’environnement : verbatim

La dixième édition des Trophées de l’environnement, organisée par Autoéco en partenariat avec Auto Infos, a réuni la profession sous la présidence de Mobilians et distingué plusieurs chefs d’entreprise et leurs équipes. Morceaux choisis.

Orchestrée par Jean-Pierre Gagick, présentateur d’Automoto sur TF1 et Olivier Fort, dirigeant d’Autoéco, la cérémonie de remise des Trophées de l’environnement s'est déroulée dans l’écrin majestueux du domaine de Chantilly. Sur fond de car bashing à nouveau florissant dans certaines sphères politiques et associatives, les professionnels de la filière automobile ont pu rappeler leur engagement de longue date dans une démarche de développement durable et mettre en valeur leurs dernières initiatives couronnées de succès.

Olivier Fort, dirigeant d’autoéco : « Nous célébrons un double anniversaire, à savoir les vingt ans d’Autoéco et les dix ans des Trophées de l’environnement. C’est donc un moment particulier. Et j’ai donc réservé le prix « Coup de cœur » à vous tous, collecteurs, constructeurs, etc., cet écosystème de professionnels qui nous permet d’avancer et de continuer à progresser ».

Découvrez le palmarès de la dixième édition des Trophées de l'Environnement

Francis Bartholomé, président de Mobilians : « La préoccupation environnementale est ancienne dans notre secteur et nous avons pris très tôt conscience de l’importance de ces enjeux, comme la collecte des déchets par exemple. Je rappelle d’ailleurs que le développement durable est inscrit dans les statuts de Mobilians et que nous respectons une charte. Nous sommes partenaires d’Autoéco depuis dix-huit ans et nous sommes attachés aux Trophées qui récompensent les efforts et les performances des professionnels, tous les professionnels. Nous travaillons sur la décarbonation de tous nos métiers. En nous fixant des objectifs ambitieux qui nous permettent d’être crédibles et par extension d’être écoutés par les pouvoirs publics ».

« L’environnement, ce n’est pas que de la théorie, c’est du concret »

Les dirigeants d’Agence Eau Seine Normandie dans le cadre du prix décerné au garage Delcampe (Fismes) : « Ces Trophées mettent en exergue que l’environnement ne relève pas que la théorie, mais bel et bien du pratique. C’est une accumulation d’actions et nous travaillons efficacement avec Mobilians sur de nombreux projets ».

Paul Kroely, président du groupe Kroely, distingué dans le cadre du Prix Prévention : « J’ai deux choses à vous dire. L’automobile reste un outil social et un agent économique de premier plan. Et notre secteur est investi dans une démarche environnementale volontaire ; nous affichons et confirmons notre volonté de prendre notre part ».

« Plus qu’un engagement, une politique »

Un dirigeant de PSA Retail pour le prix « Performance concession » (PSA Retail Vélizy Citroën) : « Ce prix nous comble, surtout qu’il a une dimension élargie car cette démarche environnementale est déployée sur les 70 sites que nous avons en propre. Je tiens à souligner le soutien que nous apporte Chimirec dans cette démarche ».

Samuel Sabatier, dirigeant au sein du groupe Neubauer pour le prix « Performance groupe » : « Le développement durable correspond à un engagement fort du groupe Neubauer sur toutes les marques qu’il distribue. C’est même plus qu’un engagement, c’est une politique ».

« Nous allons tous le même sens »

Un dirigeant de Jean Lain Mobilités pour le prix « Groupe éco-responsable » : « Au sein du groupe, nous travaillons depuis de longues années sur le sujet, mais ce qui est le plus frappant et le plus réjouissant dans cette cérémonie, comme de coutume, c’est que nous mesurons que nous allons tous dans le même sens ».

Un dirigeant du groupe Chopard ayant reçu le trophée « Croissance groupe » : « Nous vous remercions pour cette récompense. Nous avons commencé à traiter les déchets en 2009, y compris pour les activités PR, avant d’adhérer à Autoéco en 2013. Le respect de l’environnement est intégré dans notre quotidien et nous nous devons d’être performants, irréprochables ».

