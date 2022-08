DKV Mobility a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 43 %

Le fournisseur de services de mobilité DKV Mobility publie son rapport 2021 d’engagement environnemental et d’ESG. La progression du groupe est significative dans tous les domaines, notamment la réduction de ses émissions de CO2.

DKV Mobility, leader BtoB européen dans les solutions de paiements sur route, vient de publier son rapport 2021 d’engagement environnemental et d’ESG.

Un réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en pleine expansion

En 2021, DKV Mobility a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 43 % par rapport à l'année de référence 2019. Le groupe a presque doublé son réseau de stations de recharge pour véhicules électriques en un an seulement et a étendu son réseau de stations-service proposant des carburants alternatifs en Europe. Simultanément, le groupe a aussi perfectionné ses performances d'ESG, qui ont d’ailleurs été reconnues, EcoVadis et Sustainalytics ayant attribué à l'entreprise une note élevée.

DKV Mobility mise sur un large spectre énergétique

Par rapport à 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont connu une réduction de 43 % fin 2021. De plus, DKV Mobility a franchi des étapes importantes dans son engagement à réduire l'intensité carbone des flottes de ses clients de 30 % d'ici à 2030 : par exemple, son réseau d'approvisionnement, qui compte plus de 67 000 stations-service, comprenait déjà en 2021 quelque 20 000 stations proposant des carburants alternatifs, tels que le GNL, le GNC, le HVO ou l'hydrogène. Avec environ 285 000 points de recharge pour véhicules électriques, DKV Mobility offre également l'accès à l'un des plus grands réseaux en Europe.

Promouvoir les énergies alternatives auprès des clients

« 2021 a été une année extraordinaire, car nous avons connu une croissance dynamique de nos activités tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre », commente Marco van Kalleveen, président-directeur général de DKV Mobility. Et de poursuivre : « L'un de nos principaux axes de travail reste d'agir comme un facilitateur de la transition énergétique en aidant nos clients à se tourner vers des sources d'énergies alternatives grâce à nos produits et services ».