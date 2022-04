DKV Mobility et Truck Parking Europe signent un partenariat

Afin d'aider ses clients à protéger leurs conducteurs et leurs cargaisons, le fournisseur européen de services de mobilité DKV Mobility a conclu un partenariat avec la plateforme Truck Parking Europe. L'accès à cette plateforme permet aux clients de DKV Mobility de réserver à l'avance des places de stationnement sécurisées dans plus de 70 parkings répartis au sein de 18 pays européens, dont la France.

Une solution de réservation de parking simple et complète

La solution revendique une grande facilité d’utilisation, car la réservation peut s’effectuer soit via la page web de Truck Parking Europe, soit via l'application Truck Parking Europe. La brique du paiement des frais de stationnement est intégrée dans le package par le biais de la DKV Card.

« L'accès à des places de stationnement sécurisées est important pour nos clients », explique Sven Mehringer, directeur général du service Energie & Véhicules chez DKV Mobility, avant de poursuivre : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Truck Parking Europe, qui propose une solution professionnelle de qualité permettant de réserver facilement des places de stationnement lors des déplacements et de faire gagner du temps et de l'argent à nos clients ».

5,1 millions de DKV Cards actives

Spécialiste des services de mobilité pour le secteur de la logistique et du transport, DKV Mobility propose une gamme complète de prestations pour optimiser et gérer les flottes de véhicules dans toute l'Europe. « Plus de 5,1 millions de DKV Cards et d'unités embarquées sont actuellement utilisées par plus de 213000 clients actifs », précise notamment le groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros.