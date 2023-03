DKV Mobility franchit la barre des 400 000 points de charge accessibles

DKV Mobility annonce l’extension de son réseau de recharge pour véhicules électriques. Ses clients ont désormais accès à environ 413 000 points de recharge publics et semi-publics dans toute l'Europe via la DKV Card +Charge ou l'application. « En franchissant la barre des 400 000 points de charge à travers l'Europe, nous renforçons notre position parmi les principaux fournisseurs de services de recharge dans toute l'Europe, se réjouit Sven Mehringer, directeur général des services énergie et véhicules chez DKV Mobility. Outre l'accès aux points de recharge publics et semi-publics, nous proposons également à nos clients des solutions de recharge pour leurs sites d'entreprise ou les domiciles de leurs employés. Ainsi, nous étendons une solution d'approvisionnement complète pour les véhicules électriques, qui répond aux besoins quotidiens de nos clients. » La filiale de DKV Mobility GreenFlux, qui gère l'ensemble des services de recharge pour l'entreprise, mise sur de nombreuses coopérations et partenariats à cet effet.