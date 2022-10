DKV Mobility et Intellias s'associent

Avec cet accord de long terme, l'objectif est digitaliser davantage les produits et les services de mobilité en mêlant l'expertise technologique d'Intellias à celle de DKV Mobility, tout en enforçant leur présence dans le domaine de la mobilité digitale. « Nous entretenons une relation de longue date avec DKV Mobility et nous sommes ravis de la prolonger au moyen d'un partenariat stratégique. Nous sommes chacun passionnés par l'innovation et partageons la même vision de l'excellence technologique, c'est pourquoi notre coopération apportera des valeurs sans pareilles au secteur de la mobilité et à la communauté de chauffeurs routiers et de gestionnaires de flotte », souligne Andriy Terlyha, directeur contrats chez Intellias.

Ce partenariat permet également au leader BtoB européen dans les solutions de paiement sur la route de poursuivre sa démarche de transition vers une mobilité durable.