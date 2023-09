DMD se renforce au sein du groupe Volkswagen avec l’acquisition du groupe Boucher

Le groupe DMD de Christian Digoin est en cours d’acquisition du groupe Boucher, selon une notification de l’Autorité de la Concurrence. La transaction concerne la totalité du groupe, constitué de six structures juridiques consacrées aux marques du groupe Volkswagen dans le département du Maine-et-Loire. Dans le détail, cette reprise concerne 4 concessions, une agence et une carrosserie. La première structure représente la marque Volkswagen à Angers, sous le nom de Garage Moderne. Le deuxième point arbore le panneau Audi à Beaucouzé, sous le nom Avenir Automobiles. Le troisième établissement regroupe Cupra et Seat à Angers, sous la dénomination Real Automobiles. La quatrième concession abrite la marque Skoda à Angers, sous le nom de Danube Automobiles. L’agence acquise se situe à Saint Lambert des Levées et représente la marque Volkswagen sous le nom AZ Auto. Enfin, la dernière structure est une carrosserie située à Angers et exploitée par la totalité du groupe Boucher.

Extension chez Volkswagen

Pour le groupe DMD, cette acquisition constitue une entrée de plein pied au sein du groupe Volkswagen. En effet, le distributeur représentait seulement la marque Volkswagen VUL. Le rachat du groupe Boucher lui permet d’ajouter les marques VW VP, Audi, Cupra, Seat et Skoda à un portefeuille déjà constitué de Ford, Jaguar Land Rover, Suzuki, Hyundai, MG et Fiat. La firme est également présente dans le deux-roues avec Oxygo et ses scooters. Pour aller plus loin dans l’électromobilité, le groupe a créé DMD Electric. Cette structure commercialise scooters et minibus XBus. Au total, le distributeur a vendu 10 000 VN en 2022 pour 7 600 VO. Son chiffre d’affaires a atteint 400 millions d’euros, pour un effectif de 600 collaborateurs. Implanté en Bretagne et dans les Pays de la Loire, le groupe DMD est déjà présent à Angers avec plusieurs marques. L’acquisition des sites représentant les marques du groupe Volkswagen renforce donc son empreinte sur la ville.