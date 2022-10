Dominique Gobin appelé à de nouvelles fonctions chez Hyundai Motor Europe

L'organigramme de la division BtoB de Hyundai Motor France continue d'évoluer. Début septembre, le constructeur annonçait l'arrivée de Laura Rodriguez-Tursan au poste de responsable des ventes aux entreprises, en remplacement de Julien Robert, nommé responsable des ventes LCD-VO, valeur résiduelle et nouvelles mobilités. À présent, c'est au tour de Dominique Gobin d'évoluer vers de nouvelles responsabilités. À l'international.

Entré chez Hyundai Motor France en 2013 et exerçant jusqu'à mi-septembre la fonction de directeur des ventes flottes et véhicules d'occasion, Dominique Gobin vient de rejoindre les équipes de Hyundai Motor Europe, basées en Allemagne, à Francfort. En tant que head of TCM and corporate sales, il aura notamment pour charge de piloter l'optimisation des valeurs résiduelles des modèles actuels et à venir de la marque.