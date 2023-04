Le groupe Bernard lutte contre l’exclusion professionnelle

Le groupe Bernard soutient l’initiative solidaire de Roole et Solidarauto en offrant dix véhicules d’occasion. Par ce geste, l’opérateur propose une solution de mobilité aux Français les plus précaires, mais favorise également l’économie circulaire.

Alors que la voiture est de plus en plus chassée des milieux urbains, en raison de la saturation de la circulation et de la pollution atmosphérique, elle ne reste pas moins indispensable pour un grand nombre de Français (travail, loisirs, enfants, etc.). Pourtant, 13,3 millions d'entre eux seraient en situation de « précarité de mobilité » selon les Wimoov et la Fondation pour la Nature et l’Homme. Et parmi ces plus modestes, 4,3 millions sont concernés par une « vulnérabilité de mobilité » qui impacte souvent leur accession à l’emploi, alors même que 13 millions de véhicules immatriculés en France pourraient être davantage exploités selon une étude AAA Data menée en 2022.

De ce fait, afin de lutter contre l’exclusion professionnelle et la précarité de mobilité, Roole et Solidarauto ont lancé la plateforme donnezvotrevoiture.org à travers laquelle différents donateurs peuvent céder gratuitement des véhicules d’occasion. Le don via cette plateforme est ouvert à tous les particuliers et professionnels (distribution automobile, gestionnaires de flottes, profession libérale, etc.). Les véhicules sont ensuite remis en état par des garages solidaires, puis loués ou vendus à des tarifs solidaires à des conducteurs aux revenus précaires.

Lever le frein de la mobilité

Le groupe Bernard est l’un de ces donateurs, puisqu’il s’est engagé à remettre au total dix véhicules d’occasion. « Le sujet autour de l’accès à la mobilité et la liberté de mouvement sont au cœur de nos métiers par nature, à travers la vente, la location, l’entretien ou la réparation, explique Chloé Bernard, secrétaire exécutif du groupe Bernard. Notre raison d’être est de "mettre le monde en mouvement". Cette initiative fait partie des initiatives solidaires et responsables sur lesquelles nous souhaitions nous engager ». Renault Clio, Citroën C3, Peugeot 207 font partie des modèles sélectionnés par le groupe. Chaque exemplaire a été jugé « sain » par les directeurs des concessions, précise Chloé Bernard, c’est-à-dire qu’ils sont roulants, ne nécessitent pas de grandes réparations et présentent entre 100 000 et 140 000 kilomètres au compteur. « Nous avons voulu faire un don significatif en donnant des véhicules présentant peu de remises en état. Ce sont des véhicules que nous avons repris à des clients dans le cadre de l’achat d’un nouveau véhicule, mais ils n’étaient pas destinés à la casse, ni aux enchères. Ce sont des véhicules que nous devions remettre en vente dans notre réseau à hauteur d’un prix médian de 5 000 euros ».

Le 5 avril dernier, Chloé Bernard a donc remis les clés de cinq véhicules au garage solidaire de l’association Valence Services à Valence (26). Dans les prochaines semaines, deux autres véhicules seront remis à un établissement de Besançon (25) et trois autres à Romans-sur-Isère (26). « En tant que commerçants, nous avons une empreinte locale assez forte. Nous avons donc souhaité répartir ce don sur les territoires où nous sommes implantés afin d’y avoir une action locale », poursuit Chloé Bernard. À cette échelle, l'opérateur s'investit également en faveur de l'environnement, la pratique sportive, ou encore la scolarité.

Un objectif de 15 000 dons d'ici à 2025

Le groupe Bernard possède 120 établissements dédiés à la distribution automobile et de véhicules industriels en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Hauts-de-France. Chloé Bernard espère que cette initiative incitera d’autres acteurs de la distribution à donner des VO. D’autant que Roole et Solidarauto ambitionnent d’atteindre 15 000 dons d’ici à 2025. Notons que tous les donateurs peuvent bénéficier d’une déduction fiscale.

En 2022, les garages solidaires de l’association Valence Services ont permis à 391 personnes de trouver un travail ou de maintenir leur emploi grâce aux diverses prestations à tarif social proposées par l’organisme (entretien, location, réparation).