Données des objets connectés : la Commission européenne dévoile le Data-Act

Le 23 février 2022, la Commission européenne a enfin dévoilé son projet de règlement sur les données. Il s’agit de la troisième brique réglementaire de la Commission Européenne pour permettre l’émergence d’un marché unique numérique et des innovations associées. Cette publication intervient après le vote par le Parlement Européen en début d’année du Digital Service Act et du Digital Market Act.

"Une étape importante est franchie", selon Thierry Breton Commissaire européen au marché intérieur

"Une étape importante est franchie aujourd'hui afin d'ouvrir l'accès à une profusion de données industrielles en Europe, au bénéfice des entreprises, des consommateurs, des services publics et de la société dans son ensemble", a déclaré à cette occasion Thierry Breton Commissaire au marché intérieur européen à cette occasion. «Nous voulons permettre aux consommateurs et aux entreprises de mieux contrôler ce qui peut être fait avec leurs données, en précisant qui peut y accéder et à quelles conditions. Il s'agit d'un principe numérique clé qui contribuera à créer une économie des données solide et équitable et guidera la transformation numérique d'ici à 2030.», a ajouté Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne.

Cette proposition ouvre la voie à un droit important en reconnaissant aux utilisateurs d’accéder aux données que génère leur utilisation d’un objet connecté, le droit de céder ces données à un fournisseur de services de leur choix et les importantes limitations au pouvoir de surveillance des fabricants d’objets connectés sur l’utilisation faite des données.

Un premier pas essentiel pour les données issues de l'automobile

L'ensemble des organisations représentatives du secteur des services automobiles associées à cette publication de la Commission européenne ont dans leur ensemble réagi positivement. (lire le communiqué ici). Depuis plusieurs années, les syndicats des services automobiles militent, en effet, pour cette ouverture législative et cet accès aux données tant au niveau français qu'européen bien évidemment.

Mobilians et le CECRA demandent une législation spécifique à l'automobile

Au niveau français tout d'abord, Mobilians (ex CNPA) "accueille avec satisfaction la proposition de DATA ACT", rappelant dans un communiqué en date du 24 février 2022 que "les services après-vente du marché secondaire et l’accès aux services de diagnostic sont explicitement inclus dans la proposition de DATA ACT". Et d'ajouter : "Cependant pour s’appliquer pleinement et immédiatement au secteur automobile, ces grands principes doivent être explicités dans une législation spécifique au secteur pour se traduire en mesures concrètes juridiques et techniques, seules à même de permettre un accès équitable aux données pour tous les acteurs".