Doyen Auto crée la direction Concepts Groupe et Comptes Clés avec Gunter Mareels comme pilote

Doyen Auto annonce la nomination de Gunter Mareels au poste de directeur Concepts Groupe et Comptes Clés. Avec cette nomination, le groupement de distribution entend renforcer son organisation. La direction Concept chapeautera toutes les entités avec l’objectif de répondre au mieux aux besoins des distributeurs API et des réparateurs 1,2,3 AutoService. Cette nouvelle organisation prendra également en charge le développement commercial des comptes clés pour le Benelux.

Gunter Mareels a notamment occupé les postes de directeur des ventes Autodistribution Benelux et de Doyen Auto, où il a piloté la création et le développement du réseau de grossistes Autodistribution ainsi que de garages AD en Belgique. Le responsable a aussi collaboré comme manager vente et marketing chez Iveco et D’Ieteren au niveau des pièces et services.

« Après plusieurs années passées à développer nos réseaux de distribution et de réparation en Belgique, aux Pays Bas et au Luxembourg, je me réjouis de mettre mon expérience au service du marché français également. Les équipes en place sont déterminées, et je suis convaincu qu’ensemble, nous allons franchir un cap supplémentaire dans le développement de nos concepts » a commenté Gunter Mareels.

Fondé en 1922, Doyen Auto profite d’un réseau de distribution de 166 distributeurs API en franchise et de 577 réparateurs 1,2,3 AutoService. Sa logistique s’appuie sur 12 plateformes. Le groupement, qui fait partie du Groupe PHE, tiendra sa prochaine convention en Sardaigne du 28 septembre au 1 octobre. Sont attendus 55 équipementiers et 1500 participants, distributeurs et réparateurs.