DrifShop veut s'étendre à l'internationnal

Après plus de 10 ans d’existence, le site internet DriftShop de vente de pièces spécialisées pour modifier et préparer les voitures aux sports autos ambitionne de se développer encore plus à l’international.

Créé en 2010 par Steve Leibzer, Aurélie et Nicolas Koenig, qui voulaient simplement faire un peu de stock de pièces automobiles pour leur consommation personnelle, les trois associés n’imaginaient pas se retrouver 10 ans plus tard à la tête d’un e-shop de 25 personnes disposant d’un local de 4 000 m2, de 300 000 articles au catalogue et plus de 100 000 produits en stock.

Aujourd'hui, le site DriftShop, qui ne boude pas sa réputation sur le marché des pièces auto spécialisées pour modifier et préparer les voitures aux sports autos, ambitionne de se développer encore plus à l'international. L’équipe dirigeante a déjà identifié de fortes opportunités sur les pays francophones limitrophes, ainsi qu'en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. Et, à terme, envisage, pourquoi pas, le marché américain.

Notons que grâce à un service logistique au top, toute commande passée avant 16 heures peut être livrée dès le lendemain chez un client en France. De plus, composés de passionnés d’automobiles, les employés du SAV de DriftShop peuvent accompagner les clients techniquement et répondre à toutes leurs questions. Des éléments qui ont sans doute permis au site de e-commerce d’obtenir la note de 9,7/10 sur près de 2 200 témoignages de clients lors d’une enquête de satisfaction.

Enfin, animé par la volonté de conserver une proximité avec leurs clients, le trio de fondateurs va créer un showroom dédié à l'univers DriftShop en Alsace dès 2022.