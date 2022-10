Driiveme arrive sur le marché allemand

Driiveme vient de s’implanter en Allemagne. La firme spécialisée dans la gestion du transport de véhicules était déjà présente au Benelux, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et au Portugal. L’entreprise organisait déjà des déplacements transfrontaliers pour plusieurs de ses clients, dont des loueurs courte durée et des importateurs de véhicules d’occasion. « Beaucoup de nos clients actuels y sont déjà présents et nous sollicitent pour opérer leur logistique sur ce territoire » confirme Geoffroy Lambert, CEO de Driiveme. L’ouverture d’une antenne en Allemagne doit permettre à Driiveme de s’attaquer aux flux de véhicules dans ce pays. Un potentiel très important puisque ce marché reste l’un des principaux en Europe pour les véhicules neufs et d’occasion. Cette antenne est placée sous la direction d’Anna Dünhölter. « Nous savons que ce pays va représenter un levier de croissance très important dans les prochaines années pour Driiveme » ajoute Geoffroy Lambert.

Le rachat cash comme dynamiseur

Driiveme s’attaque à l’Allemagne dans un contexte favorable en matière de flux de véhicules. Le dynamisme du marché de l’occasion et le manque de véhicules engendrent de nombreux besoins de transports. Le développement du rachat cash a également favorisé le rapatriement de voitures à l’unité en France comme dans les autres pays dans lesquels la firme est présente. Dix ans après sa création, Driiveme souhaite s’approcher des 200 000 transports en Europe pour cette année 2022. L’arrivée du marché allemand devrait favoriser cette croissance en 2023.