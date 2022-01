Driiveme envisage de livrer 200 000 véhicules en 2022

Comptabilisant plus de 400 000 transports de véhicules depuis sa création en 2012, la société Driiveme entend faciliter la logistique automobile en s'appuyant sur une communauté de plus de 10 000 chauffeurs professionnels et 2 millions de conducteurs particuliers. Plus de 4 000 entreprises clientes font également appel à son réseau parmi lesquelles des distributeurs comme PSA Retail ou Renault Retail Group, des loueurs tels que Hertz, Avis et Europcar ou encore des acteurs du e-commerce automobile comme AutoHero ou Aramisauto. Un beau portefeuille qui a permis à Driiveme d’enregistrer 130 000 livraisons véhicules opérées dans 7 pays européens sur la seule année 2021. Un record que l’entreprise compte bien battre en 2022, avec des ambitions estimées à 200 000 unités cette fois.

Un marché porteur

Pour atteindre ce dessein, Driiveme mise sur un développement accru de son activité selon deux axes : le renforcement de sa gamme d'offres pour accompagner le secteur dans sa digitalisation, notamment au travers d’une reprise Premium, d’une conciergerie ou du transport camion ; et l’enrichissement de sa présence à l'international avec des déploiements prochains en Allemagne, Autriche et Suisse. Pour cause : « on remarque une concentration du secteur à l'échelle européenne » justifie Geoffroy Lambert, CEO de Driiveme. De même, la simplification de l'achat et de la revente de véhicules en ligne, le déploiement des abonnements et la multiplication des services de car-sharing « sont autant de nouveaux usages qui augmentent drastiquement les flux logistiques » souligne le tandem à l’origine de Driiveme.