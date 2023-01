DRiV dévoile son catalogue Walker de pièces de montage d'échappement

À la différence des catalogues habituels d’équipementiers où la procédure de recherche consiste à partir des critères marque/modèle/version pour obtenir une référence correspondante à une application précise, ce recueil compile l’ensemble des composants universels, utiles pour le montage des systèmes d’échappement d’automobiles, sans affectation précise.

La recherche ne se fait alors plus par l’identification préalable du véhicule, mais par la recherche de la pièce elle-même. Tuyaux d'échappement, manchons de raccordement, coudes de liaison, tuyaux flexibles, colliers, brides, cintres et bien d'autres composants couramment nécessaires pour assurer une réparation durable et de qualité sont repertoriés et complilés dans ce catalogue. L’identification est facilitée par des schémas précis et cotés de chaque pièce référencée qui permettent aux professionnels de faire le bon choix.

Le catalogue couvre également la vaste gamme de produits chimiques du système de contrôle des émissions de la marque. La gamme complète de produits Walker est disponible auprès des principaux distributeurs de pièces de rechange dans toute l'Europe. Pour accéder au nouveau catalogue Walker Universal Parts, rendez-vous à cette adresse.