DRiV lance son nouveau site "Garage Gurus"

Afin de répondre a une demande croissante de la profession en termes de supports techniques, Garage Gurus lance son nouveau site internet apportant aux réparateurs un large panel de solutions d’assistance technique pour faciliter leur quotidien. Cette nouvelle ressource en ligne est destinée aux techniciens, aux garagistes et aux distributeurs de pièces. Il est disponible en neuf langues et conçu pour fournir les compétences, la formation et les connaissances nécessaires à la réalisation de réparations de qualité, à l’optimisation de la satisfaction client et à la réduction des réclamations liées à la garantie.

Ce site permet l'accès à une foule de contenus gratuits, notamment des guides d’installation, des conseils techniques et des vidéos de diagnostic, tous soutenus par des marques connues de la rechange automobile telles que Monroe, Ferodo et Moog. Le contenu du site a pour vocation d'aider les mécaniciens qui sont sur le point d’aborder une réparation pour laquelle ils ne sont pas sûrs d’eux. Des vidéos courtes, simples à suivre, vont les accompagner avec des conseils d’installation et leur prouver qu’ils sont capables d'intervenir efficacement et correctement dès la première fois.

Le site peut aussi guider le mécanicien qui souhaite améliorer ses compétences mais qui ne parvient pas à en trouver le temps dans sa journée de travail. Le lien vers la plateforme d’apprentissage en ligne de Garage Gurus lui permettra d’en savoir plus sur les sujets automobiles à l’endroit et au moment de son choix.

S’exprimant à propos du lancement de nouveau site, Marijn Staal, directeur senior formation et services techniques à DRiV, a déclaré : « Garage Gurus s’est développé de façon importante, et nous pensons qu’il est essentiel pour les nouveaux clients et les clients existants de disposer de tous les supports techniques et de l’assistance dont ils ont besoin pour accomplir leurs activités quotidiennes, dans un lieu facile d’accès ».