DRiV passe au QR code sur ses emballages

Grâce à la présence de ce marquage d’identification sur les emballages des pièces de la marque, une fois le QR code scanné avec son smartphone, le mécanicien a instantanément accès à une multitude d’informations. Dirigé vers un menu principal, il peut naviguer aisément dans plusieurs sous-sections adaptées, qui vont des spécifications produit, aux conseils de montage et aux conditions de garantie, tout en passant par les contacts directs du service technique. Notons que ce menu propose un lien vers la Plateforme d'apprentissage en ligne de Garage Gurus. Il suffit alors d'y créer un compte gratuit pour accéder à un grand nombre de cours techniques, de webinaires et de supports, 24/24 et 7/7.

Par ailleurs, la lecture du QR code permet de confirmer l'authenticité du produit DRiV, ce qui garantit aux réparateurs que les pièces qu'ils montent sur le véhicule de leur client sont de qualité et ainsi se prémunir de la contrefaçon. Si c’est le cas, le professionnel a accès à une page où il peut signaler le problème au service dédié de la marque.

Dans un premier temps, les QR codes seront inclus sur les plaquettes et les disques Ferodo VL, les plaquettes et les disques Jurid VL, ainsi que sur les marques Pièces Moteur (Glyco, Nural, Goetze et AE). Les amortisseurs Monroe, les pièces de châssis Moog et d'autres marques et pièces DRiV seront ajoutés dans les mois à venir.