Drive to Zero : comment la mobilité décarbonée fait-elle bouger les lignes sur le territoire français ?

Du 5 au 7 avril 2023 aura lieu au Grand Palais Éphémère, à Paris, la première édition du salon Drive to Zero consacré à la mobilité décarbonée. Dans un contexte de fin de commercialisation des véhicules thermiques en 2035 et de la mise en place dès 2024 des zones à faibles émissions (ZFE) dans 43 agglomérations françaises, ce salon organisé par Infopro Digital vient à point nommé pour permettre à l'ensemble des acteurs de ce nouvel écosystème de s'organiser autour de ces grands changements. Entretien vidéo avec Stéphanie Gay-Torrente, directrice de Drive to Zero, qui nous rappelle les grands enjeux de cet événement.

Du 5 au 7 avril 2023 aura lieu Drive to Zero, un évènement dédié à la mobilité décarbonée et aux usages de la route. « C'est un évènement que nous avons co-conçu avec les associations professionnelles et les acteurs sur le terrain, qui travaillent à déployer cette mobilité décarbonée sur nos territoires », précise Stéphanie Gay-Torrente, directrice de Drive to Zero.

L'émulation d'un écosystème zéro carbone

« Il y a une vraie émulation autour de l'écosystème zéro carbone de la part des professionnels de la mobilité afin d'identifier les enjeux. Cela a été effectivement assez crucial au moment de l'étude de mise en œuvre de ce projet de salon. Des enjeux partagés par les acteurs qu'ils soient issus des collectivités, du monde des constructeurs automobiles, des infrastructures, des énergéticiens et le monde associatif qui anime tous ces acteurs », souligne-t-elle.

Les usages : point central de la mobilité décarbonée

« Les usages sont le point central de cette mobilité décarbonée. C'est là également que se situent tous les freins et toutes les limites », ajoute la directrice de Drive to Zero.

Un salon de la mobilité

« Aujourd'hui, 75 % des déplacements au quotidien se font en voiture. C'est un chiffre assez important sur lequel nous avons travaillé, dans certaines collectivités c'est même 80 % des usages. Pour nous, il était assez fondamental de partir du véhicule, ou plutôt des véhicules puisque sur Drive to zéro nous parlerons des déplacements des particuliers et des professionnels mais aussi au niveau des marchandises », souligne Stéphanie Gay-Torrente.