Drive to Zero dévoile les lauréats des premiers Grands Prix de l’innovation pour une mobilité « zéro émission »

Ce mercredi 5 avril a été donné le coup d'envoi du salon Drive to Zero. Un évènement du groupe Infopro Digital qui se positionne à l’épicentre des enjeux de décarbonation avec un fort parti pris vers l’innovation.

Jusqu'au 7 avril 2023, la première édition du salon Drive to Zero a pris ses quartiers au Grand Palais Éphémère à Paris. Dans le cadre de cet évènement, 17 sociétés viennent d'être récompensées dans cinq catégories, lors d'une grande soirée conviviale ce mercredi 5 avril. Lauréates des Grands Prix de l’Innovation pour une mobilité « zéro émission », elles portent des solutions au service d’une mobilité sobre et bas carbone.

Découvrez l'ensemble des lauréats 2023

Décarboner la mobilité des professionnels

1 / XPO logistics avec LESS : cette solution réduit massivement les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant le diesel par du biocarburant HVO dans les approvisionnements en carburant faits dans le réseau de distribution de carburant XPO.

2 / ALD Automotive avec ALD Home Connect : cet outil permet à l'entreprise et aux collaborateurs de gérer la recharge d'un véhicule électrique à domicile de façon optimisée et sans contrainte, en prenant en charge automatiquement les remboursements de la consommation électrique.

3 / LMI avec HyRIS : le véhicule LMI est un utilitaire léger (N1) électrique à batteries sous forme de châssis cabine pouvant être équipé de bennes, caisses sèches ou frigorifiques voire équipements plus spécifiques (voirie, élévateur...).

Décarboner la mobilité individuelle

1 / Ultima Mobilité : la société a développé un moule pour la fabrication d’un cadre de bicyclette, tricycle, quadricycle ou motocycle permettant d’automatiser le moulage du cadre tout en maitrisant l’épaisseur de matière autour des corps creux constitutifs des parties du cadre

2 / Loewi : l’innovation permet aux entreprises de garantir une seconde vie à leur flotte de vélos usagés et à des particuliers de rouler à moindre prix sur des vélos électriques sûrs et écologiques !

3 (ex-aequo) / Qinomic avec Q-Brain : la solution vise à décarboner des flottes entières de véhicules utilitaires légers par l'industrialisation du rétrofit rendant cette opération abordable économiquement

3 (ex-aequo) / Karbikes : ce vélo cargo électrique équipé de 4 roues et d'une carrosserie permet de pédaler au sec toute l'année et en sécurité.

Infrastructures et modèles énergétiques

1 / Otonohm avec ototech : une nouvelle architecture batterie où chaque cellule est directement connectée à l'électronique, le tout est organisé par un algorithme de façon à accepter ou distribuer directement n'importe quelle tension, courant ou signal.

2 / Mob Energy avec Eiko le cube de puissance : Eiko accélère le développement des infrastructures de recharge en simplifiant leur installation, en optimisant l'efficacité énergétique, en réduisant leur coût et en simplifiant l'expérience utilisateur.

3 / EVBox avec Troniq Modular High Power (400 KW) : cette solution de recharge DC rapide évolutive, conçue pour sa fiabilité, facile d’utilisation offre aux conducteurs une expérience de charge rapide et fluide

Solutions connectées

1 / Ubitransport avec la plateforme SaaS de mobilité 2Cloud : cette solution aide les collectivités et les opérateurs de transport public de voyageurs à gérer et optimiser leurs réseaux scolaires, urbains et interurbains, peu importe leur taille, à partir d’une plateforme SaaS.

2 / Arval avec Arval Mobility App : cette application propose aux collaborateurs un large panel de solutions de déplacements (professionnels, personnels et domicile-travail), accessibles en toute autonomie.

3 / Datafolio : les données générées en temps réel par les véhicules connectés et/ou les téléphones des conducteurs (localisation, vitesse, accélération, heure de déplacement, etc.) sont utilisées pour construire des nouveaux produits d’assurances.

Mobilité décarbonée des collectivités

1 / REV Mobilities : l'entreprise développe, créée, installe et vend des systèmes de rétrofit modulaire hautement sécurisés à destination de tous types de véhicules (VP, VUL, PL).

2 / Ecomode : la solution accompagne la décarbonation du territoire grâce à ces outils : une application mobile qui incite au changement en proposant des services de mobilité bas carbone, et une association qui permet la mise en place d'une gouvernance collaborative.

3 (ex-aequo) / Mobicoop avec Rezo Covoit : du site web à l’application mobile, le service de covoiturage peut être personnalisé selon les exigences, les besoins, la cible et le territoire.

3 (ex-aequo) / Taxirail : ce concept disruptif de train léger autonome à H2 change le paradigme en assurant un service attractif à coût maîtrisé pour les lignes de desserte fine, indispensables au service public et à l’aménagement du territoire mais structurellement déficitaires.